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Россия назвала условие для мира на Украине

Достижение мира на Украине возможно, если страна откажется от планов на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Такое условие назвал замглавы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

Россия назвала условие для мира на Украине
© ТАСС

«Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года», — уточнил дипломат.

Он также отметил необходимость остановки боевых действий со стороны украинской армии и прекращения поставок западного оружия Киеву.

Галузин добавил, что украинские власти должны признать новые территориальные реалии.

Ранее Галузин пообещал, что российская армия отреагирует в случае провокации Украины в непризнанном Приднестровье и защитит население региона. Он добавил, что ситуация вокруг региона сложная, но на данный момент опасности прямого военного столкновения нет.

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