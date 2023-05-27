Россия назвала условие для мира на Украине

Достижение мира на Украине возможно, если страна откажется от планов на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Такое условие назвал замглавы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года», — уточнил дипломат.

Он также отметил необходимость остановки боевых действий со стороны украинской армии и прекращения поставок западного оружия Киеву.

Галузин добавил, что украинские власти должны признать новые территориальные реалии.