В МИД РФ предупредили россиян о рисках при поездках в Молдавию

"Участились случаи дискриминационного отношения молдавских властей к россиянам, въезжающим в Республику Молдова. По прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной многочасовой процедуре дополнительного досмотра, после чего им, как правило, отказывают во въезде в страну под надуманными предлогами, - сказал он. - В этой связи МИД России рекомендовал российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова".