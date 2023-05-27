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Медведев предрек для Украины судьбу Ливии вместо вступления в НАТО

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев описал мемом ситуацию, в которой оказалась Украина: вместо присоединения к клубу западных стран она может разделить судьбу Ирака, Ливии и Сирии.

Медведев предрек для Украины судьбу Ливии вместо вступления в НАТО
© РИА Новости

На одной части картинки, опубликованной в Telegram-канале политика, изображено прошлое. Там персонаж Украины стоит в окружении Великобритании, США, Евросоюза и НАТО, обещающих: "Ты скоро будешь одним из нас".

Телеграм-канал Дмитрия Медведева

В следующей сцене, показывающей нынешнюю обстановку, Украина окружена Афганистаном, Ираком, Йеменом, Ливией и Сирией. Теперь они предрекают: "Ты скоро будешь одним из нас".

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Для описания этой ситуации Медведев использовал популярный мем-сюжет "Я знаю это чувство".

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