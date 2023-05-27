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Россия пообещала отреагировать в случае провокаций в Приднестровье

Российская армия отреагирует в случае провокации Украины в непризнанном Приднестровье и защитит население региона. Такой шаг пообещал замглавы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

Россия пообещала отреагировать в случае провокаций в Приднестровье
© globallookpress.com

По словам дипломата, нет сомнений в том, что военные РФ отреагируют и обеспечат защиту соотечественников, российских миротворцев, военнослужащих ОГРВ и военных складов в населенном пункте Колбасна.

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на РФ», — уточнил он.

Галузин рассказал, что у Москвы есть данные о концентрации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границ Приднестровья. Он добавил, что ситуация вокруг региона сложная, но на данный момент опасности прямого военного столкновения нет.

«Учитывая авантюристический курс украинских властей на эскалацию конфликта в угоду деструктивным планам своих западных хозяев, нельзя исключать любых вариантов развития событий», — резюмировал замминистра.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на фоне информации о подготовке Киевом вооруженной провокации в отношении Тирасполя оценил возможность проявления ВСУ прямой агрессии. По его словам, в настоящее время на границе нет скоплений живой силы и техники украинских военных.

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