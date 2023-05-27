Москва вышлет сотни сотрудников учреждений ФРГ из России

Москва приняла решение сократить предел численности сотрудников германских учреждений в России до 350, так что несколько сотен немцев будут вынуждены до начала июня покинуть РФ. Об этом сообщила в субботу газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Среди тех, кому придется уехать, - дипломаты, учителя, сотрудники культурного центра имени Гёте (Гёте-институт). С точки зрения российской стороны, правительство ФРГ направило в РФ вдвое больше служащих, чем Россия - в Германию, пишет газета. В этой связи в апреле МИД РФ в качестве ответа на высылку Берлином российских дипломатов принял решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений и культурных организаций примерно до 350 человек.

"Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в РФ", - заявили изданию в МИД Германии.

По данным газеты, Берлин постарается сбалансировать присутствие РФ в ФРГ в ответ на действия Москвы.

"В свете этого <...> решения для правительства ФРГ важно сохранить минимальное присутствие культурных посредников в России при одновременном обеспечении дипломатического присутствия", - отметили в МИД Германии.