МИД РФ: США хотят максимально затянуть конфликт на Украине

"Показательно, что США и их союзники по НАТО в последние месяцы заметно расширили номенклатуру поставок вооружений на Украину, включая тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия. Сейчас ведутся разговоры о предоставлении Киеву самолетов F-16", — отметил замминистра.

Ранее Минобороны Украины сообщило в своем Twitter, что для полного возвращения контроля над территориями Украине необходимо 48 самолетов F-16. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.