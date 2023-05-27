МИД РФ: США хотят максимально затянуть конфликт на Украине

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин заявил, что Соединенные Штаты хотят максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его еще более кровопролитным. Об этом сообщает ТАСС.
"Показательно, что США и их союзники по НАТО в последние месяцы заметно расширили номенклатуру поставок вооружений на Украину, включая тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия. Сейчас ведутся разговоры о предоставлении Киеву самолетов F-16", — отметил замминистра.
"Налицо стремление Вашингтона и Лондона повысить ставки в конфликте, максимально его затянуть, сделать еще более кровопролитным", — заявил Галузин.
Ранее Минобороны Украины сообщило в своем Twitter, что для полного возвращения контроля над территориями Украине необходимо 48 самолетов F-16. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.