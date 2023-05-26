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Путин заявил, что сам принял решение по визам с Грузией и удивился реакции Тбилиси

Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея с отменами въездных виз для граждан Грузии была его собственной идеей, но его удивила реакция Тбилиси на это решение. Об этом он рассказал представителям Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», цитирует ТАСС.

Путин прокомментировал ситуацию в Грузии после отмены российских виз
© РИА Новости

«Я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае, действительно, это было мое решение и мое предложение», — сказал президент РФ.

Глава государства также подчеркнул, что Россия делает шаги навстречу Грузии и будет делать их дальше.

10 мая Путин снял запрет на прямые рейсы в Тбилиси и отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая, если те посещают Россию на срок до 90 дней.

В Грузии объяснили отказ вводить визы для россиян

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала эти указы Путина «очередной провокацией».

Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны Тбилиси в 2008 году после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

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