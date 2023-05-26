Путин прокомментировал ситуацию в Грузии после отмены российских виз

Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея с отменами въездных виз для граждан Грузии была его собственной идеей, но его удивила реакция Тбилиси на это решение. Об этом он рассказал представителям Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», цитирует ТАСС.

«Я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае, действительно, это было мое решение и мое предложение», — сказал президент РФ.

Глава государства также подчеркнул, что Россия делает шаги навстречу Грузии и будет делать их дальше.

10 мая Путин снял запрет на прямые рейсы в Тбилиси и отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая, если те посещают Россию на срок до 90 дней.

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала эти указы Путина «очередной провокацией».