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Путин поговорил с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонные переговоры, об этом рассказал сам российский политик. Его цитирует ТАСС.

Путин поговорил с президентом Бразилии
© lenta.ru

По словам президента, ради этого он прервал встречу с членами организации «Деловая Россия», о чем ранее сообщалось на сайте Кремля.

«С разрешения [президента Бразилии] хочу передать всем участникам нашей сегодняшней встречи и вообще всему предпринимательскому сообществу России самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и благополучия в бизнесе», — отметил Путин.

Луис Инасиу Лула да Силва ранее говорил, что нужно провести саммит ООН по ситуации на Украине до недели высокого уровня организации, которая состоится в сентябре. Он убежден, что туда нужно позвать президентов России и Украины.

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