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МИД России выразил протест американским дипломатам из-за заявления Салливана

Сотрудникам американского посольства в Москве был заявлен решительный протест из-за высказываний советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана об ударах по российской территории. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

МИД России высказал дипломатам из США протест из-за заявлений об ударе по Крыму
© РИА Новости

В ведомстве отметили, что сегодня старшие дипломаты американской дипмиссии в Москве были вызваны в МИД России.

«Им был заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника по национальной безопасности президента США Дж.Салливана, фактически одобрившего удары вооруженных формирований режима в Киеве по российской территории, включая Республику Крым и Белгородскую область», - говорится в заявлении МИД России.

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В МИД обратили внимание на то, что ранее сделанные американскими официальными лицами заявления о том, что они не поощряют подобные атаки на Россию, «лицемерны и лживы», а враждебные действия США, «давно ставших стороной конфликта, ввергли российско-американские отношения в глубокий и опасный кризис».

Ранее советник по нацбезопасности американского президента Джейк Салливан в эфире телеканала CNN пояснил, США неоднократно заявляли о недопустимости применения поставляемых ВСУ ракет и снарядов для ударов по территории России.

При этом он отметил, что Вашингтон не устанавливает какие-либо ограничения для украинских военных в пределах границ республики, в том числе и для ударов по Крыму, который считает украинской территорией.

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