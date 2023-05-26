МИД России высказал дипломатам из США протест из-за заявлений об ударе по Крыму

Сотрудникам американского посольства в Москве был заявлен решительный протест из-за высказываний советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана об ударах по российской территории. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что сегодня старшие дипломаты американской дипмиссии в Москве были вызваны в МИД России.

«Им был заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника по национальной безопасности президента США Дж.Салливана, фактически одобрившего удары вооруженных формирований режима в Киеве по российской территории, включая Республику Крым и Белгородскую область», - говорится в заявлении МИД России.

В МИД обратили внимание на то, что ранее сделанные американскими официальными лицами заявления о том, что они не поощряют подобные атаки на Россию, «лицемерны и лживы», а враждебные действия США, «давно ставших стороной конфликта, ввергли российско-американские отношения в глубокий и опасный кризис».

Ранее советник по нацбезопасности американского президента Джейк Салливан в эфире телеканала CNN пояснил, США неоднократно заявляли о недопустимости применения поставляемых ВСУ ракет и снарядов для ударов по территории России.