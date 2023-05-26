«Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с враждебными проявлениями со стороны соседних государств, мы слышим весьма агрессивные заявления в сторону Белоруссии. Все это позволяет сделать вывод, что Белоруссия находится, как и мы сами, в весьма враждебном окружении», — сказал Песков.