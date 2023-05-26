Песков о ядерном оружии в Белоруссии: Минск находится в весьма враждебном окружении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал начало перемещения российского нестратегического ядерного оружия на территорию Белоруссии.
«Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с враждебными проявлениями со стороны соседних государств, мы слышим весьма агрессивные заявления в сторону Белоруссии. Все это позволяет сделать вывод, что Белоруссия находится, как и мы сами, в весьма враждебном окружении», — сказал Песков.
Он отметил, что это требует от Москвы и Минска «развития союзнических отношений, которые подразумевают и развитие... отношений в военной сфере».
«Что мы и делаем», — подчеркнул представитель Кремля.
25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поблагодарил российского лидера Владимира Путина за решение разместить на территории страны тактическое ядерное оружие. Также он подчеркнул, что нестрагическое ядерное оружие России, которое находится на белорусской территории, будет в полной безопасности. Белорусский президент также отметил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из Российской Федерации на территорию Белоруссии уже началось.