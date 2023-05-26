Лавров: РФ готова помогать Сомали в борьбе с террористами

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ готова удовлетворять нужды армии Сомали в технике для борьбы с террористами. Об этом он сообщил по итогам переговоров с главой МИД Сомали Абширом Омаром Хурузом, передает ТАСС.

"Вновь отметили нашу готовность удовлетворять потребности сомалийской национальной армии в соответствующей технике для завершения усилий по борьбе с террористами", - сказал он.

БРИКС официально включает в себя пять постоянных членов — Бразилию, Китай, Россию, Индию, ЮАР. Кандидатами на вступление в организацию в настоящее время являются Аргентина, Алжир и Иран. По словам представителей БРИКС, желание присоединиться к группе изъявили еще множество государств, в том числе Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Этот вопрос возможно будет поднят на саммите.