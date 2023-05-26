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Курский губернатор назвал правила выдачи оружия народным дружинам

В Курской области могут предоставить право на использование оружия членам подразделений территориальной обороны, оружие будет находится в установленном законом порядке, заявил губернатор региона Роман Старовойт. Об этом сообщает РБК.

Курский губернатор предложил правила выдачи оружия народным дружинам
© РИА Новости

По словам политика, оружие может потребоваться народным дружинникам в ряде случаев.

«Закрепленное за дружинником оружие должно находиться только там и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции...» — подчеркнул курский губернатор.

По словам Старовойта, также причиной для предоставления оружия добровольцам может стать введение военного положения.

Также поясняется, что все члены дружины экипированы и прошли курсы тактических приемов и использования автоматического оружия.

Ранее Старовойт утверждал, что три села региона обесточены взрывным устройством.

Также стало известно, что в Курске полиция и Росгвардия получили противодроновые ружья.

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