Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия
Конфликт вокруг Украины может затянуться надолго, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего президента России, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.
По его словам, речь может идти о десятилетиях. Отмечается, что при действующем в бывшей советской республике режиме все повторится, поэтому нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве.
Медведев назвал происходящее «новой реальностью и «новыми условиями жизни».
«Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве», — сказал зампред.
Ранее Медведев заявил, что Украина может исчезнуть в ходе ее раздела между Россией и странами Европейского союза. По его словам, существует три варианта развития событий. По первому, западные области переходят под контроль ряда государств ЕС с осуществлением последующего «аншлюса» этих земель. Согласно второму варианту, произойдет полное исчезновение бывшей советской республики после завершения российской спецоперации. Третий вариант схож с первым, но в этом случае центральные и некоторые области Украины немедленно заявляют о своем самоопределении путем вступления в РФ. Политик отметил, что российские власти «может временно устроить второй вариант, но нужен третий».