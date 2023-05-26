Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия

По его словам, речь может идти о десятилетиях. Отмечается, что при действующем в бывшей советской республике режиме все повторится, поэтому нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве.

«Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве», — сказал зампред.

Ранее Медведев заявил, что Украина может исчезнуть в ходе ее раздела между Россией и странами Европейского союза. По его словам, существует три варианта развития событий. По первому, западные области переходят под контроль ряда государств ЕС с осуществлением последующего «аншлюса» этих земель. Согласно второму варианту, произойдет полное исчезновение бывшей советской республики после завершения российской спецоперации. Третий вариант схож с первым, но в этом случае центральные и некоторые области Украины немедленно заявляют о своем самоопределении путем вступления в РФ. Политик отметил, что российские власти «может временно устроить второй вариант, но нужен третий».