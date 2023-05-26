За донаты треш-стримерам зрителей хотят штрафовать

Для тех, кто платит за треш-стримы — прямые интернет-трансляции, авторы которых в реальном времени издеваются над людьми и животными, — могут ввести административную ответственность, а жертв издевательств передать под защиту прокуратуры. С такими предложениями выступили депутаты, кабмин и правоохранительные органы на совещании о разработке законопроекта о треш-стримах. «Парламентской газете» стали известны подробности закрытой встречи.

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Защита без заявления

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По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Артема Ткачева, законопроект находится «в высокой степени» готовности — участникам рабочей группы он поступил уже со всеми поправками и рекомендациями от Правительства, силовиков, Лиги безопасного интернета и других заинтересованных ведомств. Осталось доработать буквально несколько штрихов.

«Так, один из вопросов, которые мы обсуждали, — что все-таки представляет собой демонстрация, а что — распространение, — уточнил парламентарий «Парламентской газете». — Это как история с законом о ЛГБТ — где пропаганда, а где просто выражение своей позиции».

Еще один нюанс связан с разграничением уголовной и административной ответственности для тех, кто организует и ведет треш-стримы. Необходимость такого разграничения, отметил Ткачев, связана с тем, что некоторые шокирующие трансляции вполне могут оказаться постановочными, с участием актеров, которые лишь изображают, что им причиняют боль, а не настоящих жертв насилия. Однако от ответственности «постановка», судя по всему, освобождать не будет, просто вместо уголовного наказания в этом случае назначат штраф.

«Сами штрафы, на наш взгляд, должны быть высокими, — подчеркнул парламентарий. — Поскольку треш-стриминги зачастую пользуются большой популярностью и приносят своим создателям хороший доход, ни 10, ни 50, ни даже 100 тысяч штрафа для них большой роли не сыграют. Поэтому здесь нужно говорить о сотнях тысяч рублей как минимум, это уже будет достаточно болезненным воздействием».

Обсуждали и защиту жертв треш-стримеров. Очень часто, по словам Артема Ткачева, они не могут сами обратиться в полицию либо потому, что сами являются людьми маргинальными и за свое участие в трансляциях получают вознаграждение в виде алкоголя или крыши над головой, либо из-за того, что стримеры отбирают у них документы и удерживают у себя насильно. А без заявления ни МВД, ни Следственный комитет возбудить уголовное дело не могут. Поэтому полномочия заводить уголовку на треш-стримеров планируют передать прокуратуре, чтобы, даже не имея возможности или желания связываться с правоохранителями, жертвы изуверов могли получить защиту.

«Мотивированное» и «немотивированное» зло

К слову, привлекать к ответственности планируют и юридических лиц, которые оказывают треш-стримерам поддержку. Речь идет о разного рода блогерских объединениях или модных в последнее время «тик-ток хаусах», где начинающим деятелям предоставляют помещения и оборудование для съемки видео и выхода в интернет. Если такая организация будет замечена в сотрудничестве с авторами жестоких трансляций, ей тоже как минимум выпишут солидный штраф.

Наконец, большой блок вопросов оказался связан с введением ответственности для донатеров — зрителей треш-стримов, которые поддерживают своих «героев» рублем. «В этом вопросе какого-то единого мнения пока нет, — сообщил парламентарий. — На мой взгляд, для зрителей тоже нужно вводить разграничение ответственности. Условно, если человек совершает так называемый мотивированный донат, то есть платит стримеру за конкретное действие — ударить жертву или как-то еще на нее воздействовать, то за это однозначно должно быть наказание. Если же он платит просто за поддержку канала, то здесь состав преступления обнаружить будет проблематично».

С этим связан еще один непростой и пока не решенный вопрос: большая часть сервисов, на которых устраивают треш-стримы, имеют зарубежное происхождение, а их оборудование — те же сервера с личными данными зарегистрированных пользователей — находится далеко за пределами России. Поэтому, как вычислять донатеров, пока не ясно, тут, по словам Артема Ткачева, нужно смотреть, будет ли в итоге работать как надо закон о «приземлении» иностранных ИT-компаний или нет.

Как сообщил «Парламентской газете» один из основных авторов законопроекта, руководитель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, внести инициативу на рассмотрение планируется уже в ближайшее время. «Концепцию законопроекта поддержали правоохранительные структуры, Верховный суд, Администрация Президента. Наша задача сейчас оперативно доработать и внести, — пояснил депутат. — Будем стремиться сделать это в весеннюю сессию».

Тень на всех

Само блогерское сообщество законопроект, кстати, горячо приветствует. «Треш-стриминги — одна из самых ужасных вещей, которые только существуют в блогосфере, — сказала «Парламентской газете» президент Российской ассоциации блогеров Ольга Берек. — Во-первых, из-за них на настоящих, нормальных блогеров, которые создают адекватный контент, бросается тень. Во-вторых, они деструктивно влияют на аудиторию, если на такой стрим наткнется молодой человек с еще не окрепшей психикой, он, вполне возможно, захочет происходящее на экране повторить».

По словам Берек, помимо уголовной ответственности для треш-стримеров, необходимо еще и проработать вопрос их отлучения от интернета путем вечной блокировки аккаунтов на видеосервисах или же запретом доступа в Сеть в принципе.