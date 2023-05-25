МИД РФ поставил ультиматум по зерновой сделке

В МИД РФ заявили, что зерновой сделке придется искать альтернативы
Согласно распространенному сообщению МИД РФ, зерновой сделке придётся «искать альтернативы», если в ближайшее время не будут решены проблемы, блокирующие сельхозэкспорт России.
В сообщении указано, что российская сторона ожидает подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также прогресс по выполнению других системных проблем.
«Коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна. Если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других системных проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то черноморской инициативе также придется подыскивать альтернативы. Например, разрекламированные ЕС наземные "коридоры солидарности", по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками», – говорится в сообщении.