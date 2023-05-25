МИД РФ поставил ультиматум по зерновой сделке

«Коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна. Если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других системных проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то черноморской инициативе также придется подыскивать альтернативы. Например, разрекламированные ЕС наземные "коридоры солидарности", по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками», – говорится в сообщении.