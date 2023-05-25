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Патрушев заявил о попытках США испортить российско-африканское сотрудничество

США пытались отговорить представителей африканских стран от визита в Россию на международную встречу по безопасности и саммит Россия — Африка. О попытках Вашингтона испортить российско-африканское сотрудничество рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев, его цитирует РИА Новости.

Патрушев заявил о попытках США испортить российско-африканское сотрудничество
© РИА Новости

«Нам говорили представители США, некоторых других западных стран: "Этого делать не надо, не надо ехать не только на эту встречу, но и не надо ехать на саммит Россия — Африка"», — процитировал Патрушев африканских делегатов, с которыми общался лично.

Ранее Президент России Владимир Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки. Глава государства подчеркнул, что будет рад видеть всех лидеров стран континента на саммите в России.

До этого спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что проведение второго саммита Россия — Африка в июле в Петербурге является стратегическим выбором и долгосрочной политикой Москвы по возвращению на континент. По его словам, это не одноразовое мероприятие.

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