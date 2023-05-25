В КПРФ ответили на сообщения о приемной чувашского депутата в сауне

Ситуация с чувашским депутатом-коммунистом, которого проверяют из-за приемной для встреч с избирателями в сауне, является «заказом» оппонентов партии в рамках региональных избирательных кампаний. Об этом «Ленте.ру» заявил пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко, отметив, что об этом инциденте ему ничего не известно.

«Я такого не слышал, не знаю. Я прекрасно понимаю, что идет предвыборная избирательная кампания, и может произойти все что угодно. Всякие избирательные технологии, всякие "дельцы", манипуляции»., — сказал он.

Более того, Ющенко призвал не выносить региональные проблемы на федеральный уровень, добавив, что в свете текущей новостной повестки подобные сообщения не имеют информационной ценности.

Ранее стало известно, что в отношении депутата из чувашского Новочебоксарска Евгения Евдокимова, который открыл приемную для встреч с избирателями в сауне своей матери, начата проверка со стороны региональной прокуратуры.