Захарова возложила на Швецию ответственность за закрытие консульств

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возложила на Стокгольм ответственность за закрытие генконсульств в Санкт-Петербурге и Гётеборге.

Она напомнила о вручении ноты послу Швеции и отзыве согласия на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге.

«Ответственность за это решение полностью на шведской стороне. Именно по инициативе Швеции прекращены контакты с Россией, разрушено сотрудничество, в том числе на уровне регионов и городских властей, включая сферы науки, образования, культуры, спорта и экономической кооперации», — говорится в заявлении дипломата.

По словам Захаровой, функционирование российских дипмиссий в Швеции продолжает осложняться. Она отметила, что в отношении генконсульства, его персонала и посетителей постоянно совершались правонарушения, которые не были раскрыты местной полицией.

«Наше решение — это прямое последствие враждебной политики руководства Швеции», — заключила дипломат.

25 мая МИД России проинформировал посла Швеции Малену Мард о высылке пяти шведских дипломатов в качестве ответной меры.

МИД России также объявил, что Москва с 1 сентября отзывает согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.