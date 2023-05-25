Шойгу прилетел в Минск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где примет участие в заседании Совета глав военных ведомств стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявила пресс-служба российского Минобороны.

Там отметили, что в рамках заседания министры обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы усовершенствования системы кризисного реагирования в рамках ОДКБ, а также ряд моментов, которые представляют взаимный интерес.

В заседании примут участие министры обороны, генеральный секретарь ОДКБ и начальник Объединенного штаба ОДКБ.