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Министр обороны РФ Шойгу прибыл в Минск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где примет участие в заседании Совета глав военных ведомств стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявила пресс-служба российского Минобороны.

Шойгу прилетел в Минск
© РИА Новости

Там отметили, что в рамках заседания министры обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы усовершенствования системы кризисного реагирования в рамках ОДКБ, а также ряд моментов, которые представляют взаимный интерес.

В заседании примут участие министры обороны, генеральный секретарь ОДКБ и начальник Объединенного штаба ОДКБ.

Напомним, что в ОДКБ, кроме России, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. На данный момент генеральным секретарем является казахстанский политический деятель Имангали Тасмагамбетов, а главой Объединенного штаба — российский генерал-полковник Анатолий Сидоров.

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