Леонид Слуцкий: Служить людям и плечом к плечу сберегать нашу великую страну

Год во главе ЛДПР многому меня научил. В первую очередь тому, что быть лидером старейшей парламентской партии новой России - непростой груз и ответственность. Во вторую, что всегда, вне зависимости от чьих-то ожиданий, надо оставаться самим собой. Невозможно и незачем быть вторым Жириновским. Нужно, как он, служить людям, партии и всем вместе плечом к плечу сберегать великую страну.

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Это наш путь. Предлагаю пройти его вместе

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О времени, наступившем в феврале 2022 года - начале СВО, основатель ЛДПР В.В. Жириновский сказал в канун того, казалось бы, далекого Нового года: "Я хотел бы, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду… Это будет не мирный, это будет год, когда, наконец, Россия снова станет великой страной". Да, мы живем сегодня в суровом мире сбывшихся пророчеств Владимира Вольфовича: блок НАТО разворачивает свои базы у наших границ, нацизм берет реванш на Украине - все это было предсказано Жириновским в стенах Государственной Думы еще в 1998 году. И я лично помню каждое слово…

Почему сбываются предсказания основателя ЛДПР? Потому что в основе идеологии нашей партии всегда лежал отчетливый образ будущего. Его сформировал мыслитель, человек, умевший силой интеллекта заглянуть в будущее, настоящий пророк, великий российский политик и патриот Владимир Вольфович Жириновский. Он предвидел будущие развилки истории и старался предостеречь от необдуманных шагов. Но… Нет пророков в своем Отечестве.

В далеком 1989 году ЛДПР стала первой новой партией новой России. С тех пор мы не боимся называть себя патриотами, не боимся выдвигать самые смелые суждения и теории, опережая на годы события и решения, принимаемые на государственном уровне. Первую партию молодой России можно упрекать в чем-то, но только не в том, что она забронзовела, срослась с чиновниками и воспарила над народом. Наш лидер оставался громким трибуном до самого последнего дня. ЛДПР поддерживают люди разного возраста, разных профессий и уровня достатка, но только всегда молодая партия может позволить себе то, что всегда позволяли себе мы - говорить о будущем.

ЛДПР - оппозиционная партия, но она всегда находилась недалеко от президента, и политические соперники часто ставили нам в упрек эту принципиальную позицию. Но быть рядом с президентом, поддерживать нашего лидера во всех начинаниях, быть ему надежной опорой, не означает плестись в политическом обозе. ЛДПР всегда была и будет частью команды "Россия", но мы будем дискутировать и конкурировать с нашими политическими оппонентами. И конкурировать жестко, оставаясь при этом плечом к плечу с поистине любимым лидером нации.

Наша партия ни на йоту не отделяет себя от задач, которые ставит президент, и решений, которые требует русский народ. Поэтому ЛДПР видит эпоху настоящих перемен эпохой возрождения России. Возвращения того, что мы потеряли после "холодной войны".

Тридцать лет назад нас лишили того, что нам подарили отцы и деды. Они, солдаты и гражданские, подарили каждому из нас частицу своей Победы 9 мая 1945 года. В каждого жителя Советского Союза, и прежде всего в русских людей, вынесших на себе ту страшную войну, они вселили веру в свою человеческую, моральную, нравственную правоту. Правоту, которая рождается в человеке, когда он спасает чужую жизнь. Правоту, которая проявляется в нас, когда мы жертвуем свою кровь, свое сердце другим. Правоту, но только не ту, которая довлеет надменным снобизмом англосаксонской ухмылки, а которая защищает человека любой национальности, другой веры от любого посягательства на его жизнь.

Предки подарили нам частицу той Победы, у которой нет цены и размера. Русские не считают прибыль от дружбы. Мы не считаем также убытки от верности.

Русская правота - это правота доброго человека. Человека, который готов защитить в неравном бою любого несправедливо обиженного, порабощенного, лишенного прав, языка, идентичности. Тридцать лет мы наблюдали пролонгированное подписание акта о капитуляции Советского Союза в "холодной войне". Некоторые явления в пространстве и времени происходят не одномоментно. Глобальные процессы имеют естественное временное растяжение. Все эти годы страна расписывалась под условиями пусть и не позорного, но написанного словно кредитный кабальный договор в подзаборном банке "соглашения" о мире с коллективным Западом. В таком "договоре" мелким шрифтом вам предлагают подмахнуть унижение и признание "своего места" в мировой подтанцовке одного самонадеянного "лидера".

Кто же подписывал акт о капитуляции со стороны России? Что за "элиты"? Часть их сегодня разбежалась по европейским норам и оформляет себе колоды зарубежных паспортов. Сначала они сдали Западу российское образование и науку. Затем продали национальную промышленность. Реализовывали "блестящую" идею о сырьевом и только сырьевом характере российской экономики внутри общемирового распределения труда, ресурсов, капиталов. А ведь придет день, когда их назовут по именам. Поднимут регалии и награды самозванцев, которыми увешивали себя региональные клещи разных размеров. Списки почетных граждан наших регионов и городов пестрят, увы, фамилиями тех, кто торговал Россией в розницу и мелким оптом. Эти "элиты" последовательно, настойчиво и исключительно в собственных корыстных целях годами создававшие феноменальные по размерам и абсолютно несправедливые состояния, сегодня робко отползают от простого ответа на прямой вопрос. С кем вы: с президентом и народом? Или нет?

ЛДПР на этот вопрос ответила далеко не сегодня. Ответила тогда, когда стала той политической силой страны, которая противостояла распаду СССР. В 1989 году наша партия называлась "Либерально-демократическая партия Советского Союза". Я в ЛДПР с 1999 года. Шесть раз мне доверяли пост депутата Государственной Думы. Вы спросите меня, почему изложенные выше вопросы не звучали раньше? Звучали! И каждый из них Владимир Вольфович задавал с такой степенью остроты и ясности, что именно Жириновский стал главным врагом и мишенью прозападных компрадорских элит. Его преждевременный уход, уход на пике интеллектуальной и ментальной формы, на пике эмоций тяжелого начала 2022 года напоминает мне о том, что "хорошие умирают молодыми". Жириновский ушел после исторического события, которое предрекал четверть века назад: 24.02.2022 наш президент В.В. Путин "разорвал пакт о капитуляции Советского Союза (России)" в его экзистенциональном противостоянии Западу.

Не врать себе и не бояться никого. С этим настроением ЛДПР входит в очередной год - ревущий, бушующий, суровый сезон выборов-2023. В этом году ЛДПР через своих представителей донесет свою позицию до населения в каждом регионе и будет стремиться только к победе.

Данный текст будут читать губернаторы, чиновники региональных администраций. Говорю вам напрямую: ЛДПР - это первая партия постсоветской России, старейший и наиболее заслуженный политический институт страны. Вы работаете на своих местах, реализовали свои политические и управленческие карьеры, в том числе и потому, что ЛДПР всегда была рядом с властью, избранной нашим народом. Была рядом в те дни, когда эту власть раскачивали, били, клеветали. ЛДПР стояла стеной, когда внешние силы и внутренние компрадорские мафии пытались развернуть государственный курс едва ли не на 180 градусов. Жириновский часто говорил, что это могло стоить ему жизни… И, вероятно, стоило.

Вернем эту землю себе!

Россия вернулась в большую мировую политическую и экономическую игру. Вернулась с каким багажом и каким балластом?

Партия ЛДПР никогда не действовала в интересах олигархического капитала. Никогда не служила призракам прошлого. Не становилась ментальной обслугой тяжелого постсоветского наследия. ЛДПР - партия простых понятных идей и решений, в эпицентре которых находится человек. Уточню при этом, русский человек. Тот самый русский человек, который создал это великое пространство.

Давайте прекратим табуировать русское в России. Давайте прекратим закрывать глаза, соблюдая любые, даже самые надуманные интересы меньшинств, на то, что далеко не всегда соблюдаются интересы большинства! Большинства, которое в своей стране, случается, живет, словно угнетенное меньшинство. Как "меньшинство", стоит в консульских очередях русский, который хочет вернуться на историческую Родину. Как "меньшинство", страдает в малых городах и поселках от буйствующих национальных диаспор, опьяненных вседозволенностью, добротой, миролюбием, а иногда и халатной толерантностью правоохранительных органов.

Сам же русский, в какой бы стране он ни оказался и что бы ни делал, мгновенно становится объектом требовательных установок общества и власти: "носи это, не говори того, осуждай Россию, не смей пользоваться банком, не спорь в соцсетях". "Культура" современной западной русофобии, как это ни печально, растет из нашего собственного отношения внутри страны к русскому народу. Тому самому народу, который и создал Россию. Тому народу, который износил себя в целой череде глобальных политических экспериментов, войн, конфликтов.

Здесь я хочу вспомнить слова святейшего Патриарха Кирилла.

"Сформировать такую империю, как Российская, мог только народ, который себя отдавал другим, жертвовал собой. Это привело к тому, что в империи во власти были люди разных национальностей… Это не слабость - это воспитанное Православием отношение к другим. Благодаря ему мы и существуем все вместе…".

Это очень точная характеристика Русского мира, в котором острота национального вопроса надумана. Здесь стоит отметить безусловное духовное единство ЛДПР и Русской Православной Церкви. Главный балласт, который надо сбросить прежде, чем вернуть русских в Россию и русским Россию, - это комплекс неуверенности. Мы должны вернуть себе гордость быть русскими.

Что же имеется в нашем багаже? Какие козыри остались в рукаве российского "тришкиного кафтана"? Именно так, к сожалению, можно назвать ту демографическую и миграционную политику, которую, надо это признать, мы провалили.

Острейшие вопросы снижения популяции коренных народов и замещения россиян выходцами из Средней Азии и других стран, безусловно, имеют мощные, очевидные экономические и общественно-политические обоснования. Да, так сложилось, что если бы в одну секунду Россия лишилась сегодня всех тех, кто работает в строительстве, логистике, коммунальном секторе и представляет, давайте также говорить об этом честно, дружественные, дорогие нашей памяти республики бывшего Советского Союза, то мы останемся и без друзей, и без работников. Мы, русские, должны быть гостеприимными хозяевами для каждого честного и трудолюбивого гостя. Будь то IT-специалист (что, к сожалению, редкость, чаще движение идет в обратном направлении) или строитель, таксист из той же Средней Азии. Мы всем благодарны. Россия дает каждому возможность получить не только заработок, но и паспорт. Россия дает бесплатное образование всем детям в пока еще неплохой системе просвещения. Предлагает возможности для дальнейшей социализации через службу в армии, через учебу в российских ВУЗах. В конечном счете, если выходец из стран бывшего СССР начинает воспринимать русскую культуру, язык, традиции, уважает и любит свою новую родину всем сердцем так же, как любим ее мы, то он "наш". Он русский. Часть той самой русской цивилизации, которую мы, партия ЛДПР, готовы сохранить даже ценой собственной жизни или карьеры. Не боясь санкций и критики. Не боясь оставаться умными, ершистыми и смелыми, как завещал нам великий Жириновский.

Но русский мир, частью которого мы хотим видеть наших новых соотечественников, - это дорога с двусторонним движением. Сегодня, стоит признать это прямо, работа институтов, призванных отвечать за развитие русской "мягкой силы" за рубежом, особенно и в первую очередь в странах бывшего СССР, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Россия прежде всего должна проводить масштабную работу, инвестировать в процессы развития Русского мира и идей Русской цивилизации там, где живет, пока еще живет (!) русскоязычное население. "Мы должны в несколько раз усилить образовательное и культурное присутствие в мире - и на порядок увеличить его в странах, где часть населения говорит на русском…" - это слова президента В. В. Путина (статья "Россия и меняющийся мир", 2012 г.).

Не нравится вывеска Россотрудничество? Давайте назовем это агентство "Институтом Толстого". Лев Толстой с его "Войной и миром", ярким, харизматичным образом, на мой взгляд, наиболее точно на сегодняшний момент отражает сущность русской культуры, потенциал ее доброй экспансии, а не, увы, коллапса. Мы готовы полемизировать, так это или не так. Но совершенно точно, что в этом вопросе следует действовать не менее, а более агрессивно, не менее, а более креативно, не менее, а более открыто, чем действуют на территории стран бывшего СССР западные НКО.

Министерство миграции - необходимое решение, которое сегодня назрело очень остро. ЛДПР готова взять этот вопрос под свой партийный контроль. Мы готовы сделать одним из центральных пунктов повестки защиту интересов коренных граждан при сохранении и защите интересов мигрантов, в том числе от криминальных элементов внутри этих сообществ.

Как я уже говорил выше, Русский мир - дорога с двусторонним движением. Если в результате работы Россотрудничества или Института Толстого в странах СНГ образовательные и культурные программы приведут к росту русскоязычной среды, носителей Русского мыслительного кода, то и здесь, в России, гостеприимной и широкой, будет меньше проблем с агрессивными мигрантами, чьи дети демонстративно не говорят по-русски в первом классе русской государственной школы.

Российская империя или Русская цивилизация?

Сегодня Россия вышла из множества международных организаций и договоров. И кто-то скажет: "Окей, мы хлопнули дверью, мы ушли, мы сами себя изолируем, якобы ослабляем…". Отвечу вам, опираясь на собственный опыт парламентской дипломатии, - мы никуда не уходили и дверью мы не хлопали. Остались в ОБСЕ, ВОЗ, ВТО и других структурах глобального уровня. Наши враги как раз и добиваются того, чтобы мы ушли отовсюду, стали изгоями, не принимающими правила и, если угодно, систему координат международных организаций. Не дождутся.

Мы вышли из тех договоров и международных организаций, которые превратились в симулякры и откровенные болванки. Мы покинули Совет Европы и другие структуры, в которых годами гнили и устаревший антисоветизм, и современная русофобия, и наглый снобизм, и какое-то совершенно болезненное, (корежащее и отношения, и людей) чувство судорожного превосходства. Знаете, антисемитизма нет там, где нация не думает, что она глупее евреев. Вот в России антисемитизма нет и не будет. А в Европе он есть. Интересно, не правда ли?

"Змеиная" политика, которую ведут страны Запада, началась не в 2022-м и даже не в 2014 году. Как практикующий все эти годы парламентский дипломат я видел все это сам. И в зале заседаний ПАСЕ мы очень давно чувствовали себя не среди коллег, а скорее как боксеры на чужом ринге, хотя нам этого совершенно не хотелось. Уже тогда, даже до крымских событий, формировалась последовательная антироссийская международная коалиция, которая всасывала в себя все большее и большее количество стран.

Россия по-прежнему остается членом многих международных организаций, связанных с вопросами безопасности, культурных обменов, экологии и т.д., потому что осознает свою ответственность за мир во всем мире. И если за мир нужно драться - мы деремся. Говорю это как председатель правления Российского фонда мира, крупнейшей НПО в стране.

Я убежден, опираясь на исторический опыт и логику развития цивилизации, что мы останемся значимой "русской" частью единой европейской христианской цивилизации. Но у Русской цивилизации, в чем ее уникальность, есть возможность переноса своего, прежде всего экономического интереса и политического веса в Азиатско-Тихоокеанский регион. "Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке", - цитата князя Новгородского и Киевского Александра Невского. Как в воду глядел святой князь?

Мы, безусловно, рано или поздно переживем навязанный нам Вашингтоном экзистенциальный конфликт с Европой. Но рано или поздно любая война заканчивается переговорами, и даже акт о безоговорочной капитуляции Германии был результатом напряженных переговоров в коротком временном промежутке с 30 апреля по 7 мая 1945 года. Это были переговоры, это была дипломатия. И мы должны гордиться тем, что русская дипломатия никак не слабее русских штыков.

Та же русская дипломатия, обращенная не только вовне, но и внутрь страны, к народам и общинам, создающим ту самую неповторимую палитру разнообразия России, и стала той основой, на которой стоит огромное наше многонациональное государство. Сегодня монолит межнационального, межконфессионального единения в Российской Федерации беспрецедентен. Он ни в коем случае не уступает тому межнациональному единству, с которым Советский Союз встретил лихую годину ВОВ и победил.

Да, тогда на одной стороне мировых баррикад сражались и белорус, и украинец, и русский. Части нашего триединого славянского братства. Я уверен, что наши братья-славяне, единоверцы на Украине излечатся от инфекции нацизма и, очнувшись от этого безумия, ужаснутся тому, что они сделали с Украиной и нашим генетическим родством. Можете ли вы представить себе, что ваши брат, сестра, муж или жена приведут к вам на самый порог того, кто хочет вашей гибели? Правильно, такое представить невозможно. Но на Украине это сделали. Привели в наш славянский дом врага и войну…

Но мы сегодня, еще раз на это сделаю акцент, устремлены в будущее. А в этом будущем мир многополярен, с чем никак не хочет мириться Запад. Только в странах БРИКС сосредоточено более 40% мировых сырьевых и природных ресурсов. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона проживает 2/3 мирового населения. Потенциальные новые члены, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, как Аргентина сделают совокупный ВВП организации куда выше, чем ВВП ЕС. И это растущие экономики! Для них Россия - равноправный и справедливый партнер.

Мы не стремимся создать новый политический и военный полюс в мире, мы говорим всем, что в России исторически, на генетическом уровне люди ценят справедливость. "Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость", - сказал о нас с вами великий европейский политик, большой друг России и символ французского Сопротивления, президент Франции Шарль де Голль.

Многие государства сегодня задаются вопросом о справедливости в планетарном масштабе. Спрашивают себя и друг друга: а кто "назначил" этих международных жандармов из Вашингтона? Кто кормит мясом ненависти и злобы мелких шакалов-русофобов в странах Восточной Европы и Балтии, где все еще популярны и русская культура, и русская речь? Кто это "всемирное нечто"? Помните эпидемию "арабской весны"? Цепную реакцию социальных потрясений и кровавых переворотов в странах Ближнего Востока? И к чему это привело…

На смену одному доминированию хороших или плохих, но национальных элит пришло другое доминирование, жестокое, в виде полицейского государства, причем с внешним управлением. Эти страны растеряли весь свой потенциал роста, стали на годы "странами без государства". Они перестали быть альтернативными центрами образа жизни и мысли, коим, например, была вполне себе интересная, необычная во многом, но очень счастливая Ливия. Примером же успешного - с нашей позиции - сопротивления Западу стала Сирия, ныне вернувшаяся в "арабскую семью".

Россия - огромная, самая богатая по своему потенциалу страна в мире. Россия имеет самую большую экологическую емкость - пространство, земля, вода, лес, почва. У нас всего в избытке. Но нас самих очень и очень мало, и если все россияне выйдут и возьмутся за руки, то, может быть, нас и не хватит, что просто "обнять свою страну" - 58 600 километров государственной границы - это очень много. Россия идет своей дорогой. Мы умеем исправлять свои ошибки и всегда готовы ответить на любой исторический и даже больше - цивилизационный вызов. Как? Ну конечно, здравым смыслом.

Главное - Человек, или Русских должно быть много!

Главное богатство России - это многогранный русский человек. Он может прийти пешком из Холмогор, как Ломоносов и стать великим ученым. Только русский человек может быть героем моей любимой повести Николая Лескова "Очарованный странник", человек сильный и добрый, человек и тонкий, и "железный" одновременно. И этот русский человек настолько уникален, что сегодня мы, власть, ЛДПР, все здоровые силы страны, должны думать, чтобы в результате наших решений, вот таких русских людей - сильных, добрых, умных, верных - было больше. Минимум в два раза больше в течение ближайших 50 лет. Я люблю фразу: "Чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас". Но я бы ее сегодня обновил и сказал так: "Чем больше нас везде, тем хуже тем, кто бы хотел, чтоб нас не было нигде".

Демографическая политика постсоветской России, я вернусь к своему определению, это "тришкин кафтан". Это набор инициатив и проектов, зачастую - кампанейщины в позднесоветском стиле. Есть очень сильные и перспективные на первый взгляд решения. Но результаты и последствия - а ведь предмет оценки деятельности власти - это именно "последствия" - не оцениваются предметно, и никто не несет ответственности за итоги. К примеру, у нас эпидемия ВИЧ. Почти миллион человек - носители. Большинство из них - еще до рождения. Наши "партнеры" по росту заболеваемости - это беднейшие страны Африки, Танзания и Уганда. Но там не тратили миллиарды на профилактику ВИЧ и пропаганду безопасного образа жизни, а у нас-то тратили! Еще раз повторю: не врать себе и не бояться правды - девиз ЛДПР. Решать проблему национального выживания (!) невозможно, оставаясь в розовых очках.

В своей статье "Строительство справедливости. Социальная политика для России" Владимир Путин 10 лет назад предостерегал страну: "Не реализовав масштабный, долгосрочный проект демографического развития, наращивания человеческого потенциала, освоения своих территорий, мы рискуем превратиться в глобальном смысле в "пустое пространство", судьба которого будет решаться не нами". Этот апокалиптический сценарий, видимо, до такой степени "перегрел" воображение чиновников, что сподвиг их к деятельности в "пожарном режиме", и лозунгов стало еще больше…

Вернемся к мудростям наших китайских партнеров (у них-то с рождаемостью все прекрасно): "Самая большая ошибка - не исправлять своих прежних ошибок". Так давайте разберемся и исправим! Мы имеем классную государственную программу материнского капитала. Однако есть причины, по которым даже эта программа материального стимулирования не стала триггером увеличения рождаемости, не стала основанием для заинтересованности российских семей в развитии института многодетности.

Ну хорошо, может быть, российской семье не хватает жилплощади, ведь, как мы помним из советского прошлого, всех нас "испортил квартирный вопрос". Может быть, что-то не так с местами в детских садах? Пожалуй, все эти проблемы или уже решены, или решаются прямо сейчас. И детские поликлиники работают неплохо. Ипотека предлагает варианты приобретения собственного жилья даже небогатым молодым семьям. Условия жизни в крупных российских городах достойные, а в Москве так и вовсе, наверное, лучше, чем в любой европейской столице.

А рождаемости нет. Русских становится все меньше, а это Россия, хочу напомнить об этом. Не принижая ни один из народов, любя всех и каждого, каждый из нас есть частичка Великой России, но… Естественная убыль населения за 2021-2022 годы составила 1 миллион 600 тысяч человек (Росстат). Вдумайтесь в эту цифру.

Уверен, что главным тормозом для необходимой демографической революции в России является драматическое сокращение горизонта личностного и семейного планирования наших граждан. Мы в ЛДПР живем вместе со своим народом и знаем, что есть тревога, есть ощущение, что с 2008 года страна и каждая семья живет в не проходящем кризисе. На долю нашего поколения выпало так много испытаний и так много информации, что страх за будущее превалирует уже и над любовью.

Быть политиком сегодня - это не только рассказывать, "как было раньше хорошо", не имея к этому "раньше" на самом деле никакого отношения. Это не только вводить очередные запреты, пародируя на самом деле эффективные в своем времени, в своей логике, какие-то в том числе "сталинские" практики. Если мы говорим о сбережении народа, определяем это как партийную, а я надеюсь, и как государственную задачу № 1, то никакие "сталинские" практики росту численности населения не помогут, они ей противоречат. В неволе не размножается никто, кроме бактерий и плесени. Поэтому должны быть те инициативы, те инструменты, эффективность которых мы в состоянии оценивать в режиме "здесь и сейчас".

Мы обязаны все вместе предложить выход из того кризиса, в котором по абсолютно понятным, на 99% внешним причинам находится российское общество. Это кризис, прежде всего, эмоциональный, кризис поиска опоры в будущем, той точки, куда ты устремляешь свою жизнь, той точки, куда ты прикладываешь свои усилия, когда склоняешься над учебником математики вместе со своим сыном, когда ты ведешь свою дочь на занятия в художественную школу или спортивный клуб. Мы должны понимать, куда мы стремим свое будущее, потому что оно воплощено в наших детях.

ЛДПР - партия конкретных решений

Предлагаем к обсуждению комплекс инициатив, направленных на поддержку русских, россиян, наших семей в России и тех, кто хочет вернуться домой с зарубежного холода.

Образ Родины-Матери укоренен в каждом русском сердце. И вообще в России роль женщины и в обществе, и в семье традиционно высока. Но мы явно теряем отцов! Мужчины не становятся инициаторами большой семьи. Мужчины не уверены подчас ни в своем здоровье, ни в своих силах, ни в своей возможности прокормить и обеспечить семью, хотя, как говорит русская поговорка: "Даст Бог детей, и на детей тоже даст".

Есть инициатива к обсуждению - о выплате "отцовского капитала", когда внутри брака, заключенного официально, отец получает единовременную выплату в размере, предположим, 500 тысяч рублей за рождение одного ребенка. И 1 (один) миллион рублей за рождение в семье ребенка, каждого следующего после третьего. Но одновременно предлагается ужесточить законодательство в отношении неплательщиков алиментов, а в случае развода счастливый отец обязан будет вернуть из его дохода значительную часть отцовского капитала. Да, это достаточно неожиданный и радикальный способ! Давайте вместе спорить и обсуждать, ЛДПР никогда не боялась дискуссий и умеет отстаивать свою позицию. С точки зрения академической демографии и семейной психологии замечу, что дети, выросшие в неполных семьях, чаще и дальше воспроизводят эту модель "не семьи". А поколение воспитанных мамами в неполных семьях мальчиков - это не то поколение, которое готово защитить и себя, и свою семью, и свою Родину. Поэтому тем, кто посмеивается над нашей убежденностью в том, что мы, Россия, должны любой ценой сохранить традиционные семейные ценности, пусть подумает о том, будет ли он так улыбаться в англосаксонской оккупации. А это - прямая перспектива при нерешенных проблемах в сфере демографии.

Есть смысл очень серьезно обсудить, возможно, несколько позже и тем не менее, идею о четырехдневной рабочей неделе. Уже доказано (пусть эта информация и не является академически выверенной), что всплески рождаемости происходят спустя 9 месяцев, отсроченных от 1 января, 8 марта, 23 февраля и майских праздников. Свободное время человеку тоже очень нужно. Вообще стоит вопрос о нормализации баланса между трудовой активностью и свободным временем, которое человек обязан потратить на отдых ради совершенствования себя и укрепления своей семьи. Это очень важный социальный вопрос. Комплексный, в котором есть и экономическая составляющая, и демографическая составляющая. Может быть, четыре рабочих дня с более высокой производительностью и эффективностью - это лучше, чем круглосуточная "молотилка". Давайте обсуждать!

Демографическую проблему решает и комплекс мер, направленных на привлечение в Россию наших соотечественников из-за рубежа, и тех, кто принимает наш код русской цивилизации. Почему для того, чтобы получить российский паспорт, русский должен обивать пороги казенных учреждений годами? Мы должны открыть двери в страну тем, кто десятки лет ждет возможности вернуться домой. ЛДПР подготовит подробный проект для решения этой задачи.

Качество человеческого капитала - это комплексный показатель физического, ментального здоровья, общего уровня образованности и профессиональной пригодности - особенно в тех отраслях, которые радикальным образом влияют на развитие государства и даже его обороноспособность. Среди возможных инициатив в этой связи, которые следует очень тщательно обсудить, - сделать на ближайшие 10 лет бесплатными поступление во все технические вузы и факультеты страны. Абсолютно бесплатно и только по конкурсу. Мы снова вошли в исторический этап технологического отставания. Пусть нас это не пугает, это не впервые: и Россия, и Советский Союз всегда с этим справлялись. Все логично, интеллектуальный запас СССР, его выдающейся фундаментальной науки, его индустриальный, машиностроительный и оборонный научный потенциалы иссякли. Наши конструкторы - седые старцы. Пар национального новаторства и открытий ушел в свисток цифровых сервисов, доставок, интернет-торговли "с рук" и социальных сетей. На полном серьезе обсуждаются вопросы "национальных сервисов знакомств". Друзья, на национальном уровне нужно обсуждать новый уровень ПРО и 6-е поколение истребителей! А с девушками знакомиться нужно на улице: понравилась - познакомился, полюбил, женился. А потом еще и отцовский капитал получишь.

Мы сегодня отстаем в сфере связи, беспилотных системах, авионике. Но особый наш навык - мы умеем собраться, сконцентрироваться на определенном участке фронта, будь этот "фронт" образовательным или индустриальным. Россия победит всегда!