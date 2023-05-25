Шойгу прилетел в Минск

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МО РФ.

Согласно сообщению российского оборонного ведомства, в ходе заседания главы МО обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате Организации, а также ряд тем, представляющих взаимный интерес.

Как уточнили в Минобороны, в ходе встречи предусматривается участие министров обороны государств – членов ОДКБ, генерального секретаря организации и начальника ее Объединенного штаба.

В состав ОДКБ входят шесть стран — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В конце апреля начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявлял, что в организации готовят предложение о включении в состав коллективных сил организации боевой авиации.