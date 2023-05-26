Володин назвал госдолг США главной аферой века

Вашингтон стоит на пороге дефолта. Его госдолг является мировой финансовой пирамидой, построенной для обмана других государств, заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

© Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

По его словам, американский президент Джо Байден вынужден повышать потолок госдолга. Со времен Второй мировой войны это делалось более 100 раз, напомнил парламентарий.

"Штаты живут за счет других государств. Способность самостоятельно обслуживать долги уменьшается. Вдумайтесь, в 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь 1,5 триллионов долларов", – отметил Володин.

Он объяснил, что такая ситуация приведет к большим рискам, поэтому многие страны начали переходить в расчеты в национальных валютах.