Лидеры стран ЕАЭС прибыли в Кремль на одном микроавтобусе

Лидеры стран ЕАЭС прибыли из «Зарядья» в Кремль на одном микроавтобусе
Главы России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров прибыли на неформальный ужин в Кремле на одном микроавтобусе.
Для поездки из «Зарядья», где прошла пленарная сессия второго Евразийского экономического форума, лидеры ЕАЭС не стали использовать собственные кортежи, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».
Напомним, Армению в среду представлял вице-премьер Мгер Григорян. Глава правительства страны Никол Пашинян присоединится к коллегам в четверг, когда состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.