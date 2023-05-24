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Лидеры стран ЕАЭС прибыли из «Зарядья» в Кремль на одном микроавтобусе

Главы России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров прибыли на неформальный ужин в Кремле на одном микроавтобусе.

Лидеры стран ЕАЭС прибыли в Кремль на одном микроавтобусе
© РИА Новости

Для поездки из «Зарядья», где прошла пленарная сессия второго Евразийского экономического форума, лидеры ЕАЭС не стали использовать собственные кортежи, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

Напомним, Армению в среду представлял вице-премьер Мгер Григорян. Глава правительства страны Никол Пашинян присоединится к коллегам в четверг, когда состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

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