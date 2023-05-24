Нарышкин: Россия получает информацию о состоянии Залужного

"Конечно, мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Поэтому вряд ли сообщу что-то, что находится за пределами имеющихся у вас знаний", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли у РФ данные о состоянии Залужного.