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Нарышкин сообщил, что Россия получает информацию о состоянии Залужного

Российские власти получают информацию о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного, но не хотели бы разглашать что-либо. Об этом сообщил журналистам в среду глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин: Россия получает информацию о состоянии Залужного
© РИА Новости

"Конечно, мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Поэтому вряд ли сообщу что-то, что находится за пределами имеющихся у вас знаний", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли у РФ данные о состоянии Залужного.

В Пентагоне отказались комментировать сообщения о ранении Залужного

Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее выступила с опровержением слухов о ранении Залужного 10 мая. Перед этим глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный отказался от участия в заседании комитета на уровне начальников генштабов "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на Украине. В российских и украинских СМИ появились предположения о том, что Залужный или командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский могли быть ликвидированы в результате российских ударов.

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