Путин обсудит с коллегами по ЕАЭС энергетику, продовольствие и другие вопросы интеграции

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проведут в четверг заседание в Кремле. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, будут приняты решения по дальнейшему углублению интеграции "пятерки", в которую входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

"Сосредоточимся на вопросах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорения цифровой трансформации, устранения регуляторных и торговых барьеров, развития транспортной инфраструктуры", - сказал Путин, выступая в среду на Евразийском экономическом форуме, предваряющем заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Видео дня

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, на заседании в четверг планируется рассмотреть ход реализации задач, поставленных в рамках председательства России в ЕАЭС в 2023 году. Также будут обсуждаться вопросы международной деятельности Союза и расширения его торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.

Помимо общего заседания "состоится также ряд отдельных встреч президента России с лидерами стран - членов ЕАЭС и приглашенных на саммит государств", сообщали в пресс-службе российского лидера.

Первый день саммита

Путин второй раз с начала мая встречается с коллегами по ЕАЭС, которые, как и руководители некоторых других стран СНГ, приезжали в Москву на День Победы две недели назад. Нынешнее общение лидеров в рамках двухдневного саммита в Москве началось в среду. Путин и президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров участвовали в пленарном заседании II Евразийского экономического форума в "Зарядье". Армянскую сторону представлял вице-премьер Мгер Григорян. Как уточнил накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединится к коллегам в четверг, когда будет проходить основной день саммита.

После форума главы России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии отправились в Кремль на неформальный ужин, куда они добрались из концертного зала вместе на одном микроавтобусе.

Как отмечал на форуме в "Зарядье" Путин, Россия высоко ценит заинтересованность всех партнеров по ЕАЭС в выстраивании сотрудничества. Он выразил уверенность, что накопленный "пятеркой" интеграционный опыт может быть использован для развития существующих и создания новых форматов взаимодействия на всем пространстве Евразийского региона и в мире в целом.

Российское председательство

Предыдущее заседание ВЕЭС состоялось в декабре прошлого года в Бишкеке.

Российский президент тогда в общих чертах обозначил приоритеты председательства России в ЕАЭС на 2023 год (укрепление технологического суверенитета, цифровизация, инвестиции, наращивание молодежных обменов ), отметил, что Россия поддерживает создание в Союзе координирующей структуры по обеспечению экономик энергоресурсами, и указал, что страны ЕАЭС в ближайшие два года должны создать единый рынок газа, выработав предварительно единые принципы субсидирования.