Путин: Киев называет РФ агрессором и при этом «кассирует деньги» за транзит газа

Президент РФ Владимир Путин на заседании второго Евразийского экономического форума рассказал, что Киев называет Россию агрессором на фоне противостояния, но при этом «благополучно кассирует деньги» за транзит российского газа. Об этом пишет ТАСС.

Путин пояснил, что по территории Украины идут две нитки газопровода в Европу. Одну из них, подчеркнул глава государства, принял решение закрыть Киев, а не Москва.

По второй нитке, отметил президент, газ все же поступает в Европу от российских поставщиков.

Путин уточнил, что Киев называет Россию агрессором, но стабильно получает деньги за транзит энергоресурса.

Президент заметил, что Москва выполняет все соглашения с партнерами в полном объеме.

На фоне этого Путин задал риторический вопрос о том, что кто виноват в том, что в Европе разразился экономический кризис.