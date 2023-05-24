США и другие страны, выступающие за однополярность, «стреляют себе в ногу», заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин. По его словам, эти государства также наносят ущерб мировой экономике и тем, кто еще вынужден подчиняться диктату.

Хочу это подчеркнуть, отвечая напрямую на вопрос нашего ведущего, все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, стреляет по сути себе в ногу и в ногу тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату, — сказал Путин.

Ранее американский политолог Эндрю Корыбко в своей статье для Global Times написал, что российская спецоперация на Украине привела к исправлению исторической аномалии и стимулировала переход к многополярному мировому порядку. По его мнению, однополярный период после развала СССР является «исторической аномалией», обусловленной уникальным сочетанием обстоятельств, а не «исключительностью» США.