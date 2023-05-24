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Путин заявил о фундаментальных изменениях на мировой арене

Президент России Владимир Путин заявил на заседании второго Евразийского экономического форума, что на глобальной арене в данный период происходят фундаментальные изменения и все большее количество стран придерживаются собственного независимого пути развития.

По его словам, на международной арене сейчас наблюдаются «действительно глубокие, фундаментальные перемены».

«Все больше государств берет курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития», — сказал президент.

Путин заявил о росте нестабильности в мире

Как ранее сообщалось, обозреватели Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи заявили, что Запад обеспокоен из-за поддержки президента России Владимира Путина со стороны развивающихся стран, поскольку он осудил продвигаемую США внешнюю политику. По мнению журналистов, Запад серьезно обеспокоен сближением Москвы и Пекина, так как там считают «эту пару как потенциально мощного соперника США и их союзников».

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