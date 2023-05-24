Зюганов отреагировал на планы Киева лишить Брежнева звания

Леонид Ильич родился на Украине, прожил великую жизнь - сражался в Великую Отечественную на Малой Земле. <...> То, что вытворяют киевские депутаты — эта расправа над историей, тем более, над биографией выдающегося человека. Она — эта расправа, кощунственная и вызывающая, но ничего нового в этом нет, — пояснил Зюганов.