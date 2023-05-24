Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что истребители F-16 станут законной целью для РФ, если будут поставлены на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Рябков отметил, что законной целью для России становится любая техника и вооружения, которые применяются Украиной в зоне спецоперации и не только там.

«Мы видели, что сейчас произошло в Белгородской области», - подчеркнул он.

Рябков добавил, что противники России движутся в сторону эскалации конфликта с упрямством, которое является самой большой угрозой безопасности, в том числе их собственной, передает «Интерфакс».

Пока ни одна из западных стран не предоставила Украине F-16. Власти Нидерландов обещали рассмотреть вопрос о поставках Киеву своих F-16, глава МИД страны Вопке Хукстра подчеркивал, что Нидерланды открыты и у них «нет табу».

В мае 2023-го Британия и Нидерланды объявили о договоренности создать международную коалицию для закупки американских истребителей F-16 для Украины и обучения украинских пилотов. В первую очередь Лондону и Амстердаму придется убедить США одобрить такие поставки.

По данным CNN, администрация США в последние недели сигнализировала европейским союзникам, что Вашингтон разрешит им поставить F-16 Киеву.