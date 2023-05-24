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В МИД назвали F-16 законной целью для России

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что истребители F-16 станут законной целью для РФ, если будут поставлены на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Рябков отметил, что законной целью для России становится любая техника и вооружения, которые применяются Украиной в зоне спецоперации и не только там.

«Мы видели, что сейчас произошло в Белгородской области», - подчеркнул он.

Рябков добавил, что противники России движутся в сторону эскалации конфликта с упрямством, которое является самой большой угрозой безопасности, в том числе их собственной, передает «Интерфакс».

Пока ни одна из западных стран не предоставила Украине F-16. Власти Нидерландов обещали рассмотреть вопрос о поставках Киеву своих F-16, глава МИД страны Вопке Хукстра подчеркивал, что Нидерланды открыты и у них «нет табу».

В мае 2023-го Британия и Нидерланды объявили о договоренности создать международную коалицию для закупки американских истребителей F-16 для Украины и обучения украинских пилотов. В первую очередь Лондону и Амстердаму придется убедить США одобрить такие поставки.

В Пентагоне высказались о цели поставок Украине истребителей F-16

По данным CNN, администрация США в последние недели сигнализировала европейским союзникам, что Вашингтон разрешит им поставить F-16 Киеву.

Во второй половине мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что несколько стран, включая Польшу, начали обучать украинских пилотов работе с F-16.

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