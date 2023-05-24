Патрушев рассказал о развитии ШОС

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) уверенно становится одним из центров мирового развития, а число ее участников растет, вопреки сильному давлению извне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, при том, что существует давление третьих стран, которые «заинтересованы в сохранении западной глобальной гегемонии», потенциал организации укрепляется, а ШОС становится одним из центров международного развития.

Патрушев подчеркнул, что количество государств, которые стремятся принять участие в работе организации, постоянно увеличивается.

Ранее китайский национальный координатор ШОС посол Чжан Хайчжоу заявил, что в Пекине считают, что одними из основных результатов деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) являются рост уровня взаимного доверия, сотрудничества в сфере безопасности, а также увеличение роли и ответственности организации на международной арене.