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Лукашенко прилетел в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву. Об сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко прилетел в Москву
© globallookpress.com

Там отметили, что программа работы белорусского лидера будет насыщенной. Погода в Москве выдалась прохладной и пасмурной, однако Лукашенко такую любит, подчеркивается в публикации.

Напомним, что ранее пресс-служба Лукашенко заявляла, что президент 24 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Также он должен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить неурегулированные вопросы в двусторонних отношениях. Визит белорусского лидера подтверждал и представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сам Лукашенко ранее заявлял, что «мало верит» докладам правительства, в которых говорится об отсутствии проблем в отношениях с Россией. Он заявил, что обсудит с Путиным возникающие затруднения, которых в отношениях двух стран «быть не должно», чтобы преодолеть их.

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