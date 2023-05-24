Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву. Об сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Там отметили, что программа работы белорусского лидера будет насыщенной. Погода в Москве выдалась прохладной и пасмурной, однако Лукашенко такую любит, подчеркивается в публикации.

Напомним, что ранее пресс-служба Лукашенко заявляла, что президент 24 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Также он должен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить неурегулированные вопросы в двусторонних отношениях. Визит белорусского лидера подтверждал и представитель Кремля Дмитрий Песков.