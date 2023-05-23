Додик: Россия была вынуждена начать спецоперацию

Глава Республики Сербской Милорад Додик сделал ряд важных заявлений на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он заметил, в частности, что Москва была вынуждена начать спецоперацию на Украине, пишет РИА «Новости».

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Додик напомнил, что Россия предпринимала титанические усилия для того, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в макрорегионе.

Вместе с тем, РФ была поставлена в такие условия, что ей пришлось начать спецоперацию на Украине, констатировал политик.

По его оценке, противостояние на Украине фактически является конфликтом между Москвой и Западом, который приложил все усилия, чтобы его раздуть.

Додик отметил, что руководство Республики Сербской не разделяет «истерический» подход западных государств к украинскому вопросу.