$80.17+0.2386.55+0.05
1 час назад

Президент Республики Сербской: Россия была вынуждена начать спецоперацию

Илья Родин

Глава Республики Сербской Милорад Додик сделал ряд важных заявлений на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он заметил, в частности, что Москва была вынуждена начать спецоперацию на Украине, пишет РИА «Новости».

Додик: Россия была вынуждена начать спецоперацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Додик напомнил, что Россия предпринимала титанические усилия для того, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в макрорегионе.

Вместе с тем, РФ была поставлена в такие условия, что ей пришлось начать спецоперацию на Украине, констатировал политик.

Путин заявил об отсутствии Украины в истории до появления УССР

По его оценке, противостояние на Украине фактически является конфликтом между Москвой и Западом, который приложил все усилия, чтобы его раздуть.

Додик отметил, что руководство Республики Сербской не разделяет «истерический» подход западных государств к украинскому вопросу.

Президент России ранее выразил благодарность коллеге за сбалансированную позицию по событиям на Украине.

Политика,Милорад Додик,Владимир Путин,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий