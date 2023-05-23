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Россия уведомила Финляндию о выходе из соглашения о военных инспекциях

Россия уведомила Финляндию о прекращении действия соглашения о проведении дополнительных военных инспекций. С таким утверждением выступил во вторник МИД республики.

Россия уведомила Финляндию о выходе из соглашения о военных инспекциях
© globallookpress.com

"Сегодня Финляндия получила информацию от России, что она с 1 июня выйдет из двустороннего соглашения о дополнительных военных [инспекционных] визитах", - говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.

Это соглашение действовало с 2000 года и предусматривало проведение ежегодно двух инспекций: финскими военнослужащими в Западном военном округе РФ и российскими военными экспертами на территории Финляндии. Последний раз подобные мероприятия проводились в двустороннем формате еще до начала пандемии, уточнили в МИД республики.

Соглашение дополняло венский документ, принятый в 2011 году участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он предусматривает, в частности, широкий обмен информацией о вооруженных силах, оборонном планировании и военных бюджетах, проведение инспекций, а также уведомление подписантами друг друга об определенных видах военной деятельности.

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