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Президент Республики Сербской: СВО на Украине — это конфликт Запада и России

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что проходящая на Украине специальная военная операция является конфликтом Запада и России.

Додик объяснил суть СВО на Украине
© РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы понимаем, что это не война Украины и России. Это столкновение Запада, который пытается использовать Россию как способ для того, чтобы эту войну раздуть», — заявил он.

Путин заявил об отсутствии Украины в истории до появления УССР

Ранее Додик высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский действует по указке извне.

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