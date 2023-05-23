Додик объяснил суть СВО на Украине

Президент Республики Сербской: СВО на Украине — это конфликт Запада и России
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что проходящая на Украине специальная военная операция является конфликтом Запада и России.
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы понимаем, что это не война Украины и России. Это столкновение Запада, который пытается использовать Россию как способ для того, чтобы эту войну раздуть», — заявил он.
Ранее Додик высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский действует по указке извне.