Путин заявил об отсутствии Украины в истории до появления УССР

Глава России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Во время беседы президент отметил, что до появления УССР никакой Украины не было, пишет ТАСС.

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По данным канала, Зворыкин принес главе государства раритетную карту, составленную французскими специалистами предположительно в середине XVII века.

На ней были представлены Московское царство, Казакия и Речь Посполитая. Окраинные земли двух последних государств обозначались как «края». Вместе с тем, Украины как таковой на карте не было.

Путин напомнил, что после революции на территории бывшей Российской империи образовались различные квазигосударства, затем советская власть создала республики, в том числе, и УССР.