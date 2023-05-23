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8 минут назад

Путин: до создания УССР «никакой Украины не было в истории человечества»

Илья Родин

Глава России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Во время беседы президент отметил, что до появления УССР никакой Украины не было, пишет ТАСС.

Путин заявил об отсутствии Украины в истории до появления УССР
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По данным канала, Зворыкин принес главе государства раритетную карту, составленную французскими специалистами предположительно в середине XVII века.

Путин заявил о попытках прекратить войну с помощью спецоперации

На ней были представлены Московское царство, Казакия и Речь Посполитая. Окраинные земли двух последних государств обозначались как «края». Вместе с тем, Украины как таковой на карте не было.

Путин напомнил, что после революции на территории бывшей Российской империи образовались различные квазигосударства, затем советская власть создала республики, в том числе, и УССР.

Президент подчеркнул, что до образования УССР «никакой Украины не было в истории человечества».

Политика,Валерий Зорькин,Владимир Путин,
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