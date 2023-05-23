Путин заявил об отсутствии Украины в истории до появления УССР

Глава России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Во время беседы президент отметил, что до появления УССР никакой Украины не было, пишет ТАСС.
По данным канала, Зворыкин принес главе государства раритетную карту, составленную французскими специалистами предположительно в середине XVII века.
На ней были представлены Московское царство, Казакия и Речь Посполитая. Окраинные земли двух последних государств обозначались как «края». Вместе с тем, Украины как таковой на карте не было.
Путин напомнил, что после революции на территории бывшей Российской империи образовались различные квазигосударства, затем советская власть создала республики, в том числе, и УССР.
Президент подчеркнул, что до образования УССР «никакой Украины не было в истории человечества».