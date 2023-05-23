Медведев обвинил ЕС, США и Британию в причастности к диверсии в Белгородской области
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 23 мая, заявил о причастности Евросоюза, США и Великобритании к диверсии в Белгородской области.
«В конечном счете за диверсионные вылазки прямо и непосредственно ответственны спонсоры киевского режима – США, ЕС и Британия», — приводит его слова РИА Общественная служба новостей.
Кроме того, политик назвал враньем заявления Киева о непричастности к произошедшему.