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Медведев обвинил ЕС, США и Британию в причастности к диверсии в Белгородской области

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 23 мая, заявил о причастности Евросоюза, США и Великобритании к диверсии в Белгородской области.

Медведев обвинил ЕС, США и Британию в причастности к диверсии в Белгородской области
© РИА Новости

«В конечном счете за диверсионные вылазки прямо и непосредственно ответственны спонсоры киевского режима – США, ЕС и Британия», — приводит его слова РИА Общественная служба новостей.

Кроме того, политик назвал враньем заявления Киева о непричастности к произошедшему.

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