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Госдума просит правительство запретить проезд польских фур через РФ

Депутаты Государственной Думы единогласно решили запретить проезд польских фур по территории России и лишить возможности заправляться по российским ценам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале.

Госдума просит правительство запретить проезд польских фур через РФ
© globallookpress.com

Так, в стране будет установлена для них цена топлива на уровне цен Евросоюза, уточнил он.

В итоге, по словам спикера, «поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов», которые они получают за счет России.

«Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся», - написал он.

29 апреля варшавские власти изъяли здание русскоязычной школы при посольстве РФ. После этого отношения сторон обострились.

Позднее польский премьер Матеуш Моравецкий указал на планы властей продолжать работать над изъятием собственности российской дипмиссии.

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