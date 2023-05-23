Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции

Президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова главой управления Кремля по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции.

"Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

Другим указом Андрей Чоботов освобожден от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции. Ранее Травников возглавлял управление по вопросам государственной службы и кадров. Таким образом, Путин объединил эти две структуры.

Травников родился 1 июля 1974 года в Москве. В 1996 году окончил с отличием международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России по специальности "Публичное право". Работал в МИД, в постпредстве РФ при Совете Европы. Был заместителем министра регионального развития РФ, замминистра юстиции.