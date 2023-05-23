Глава крымского паламента сделал заявление об активах украинских олигархов на полуострове

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с активами украинских олигархов, которые находятся в Крыму, будет покончено раз и навсегда.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«С этим мы решительно намерены покончить раз и навсегда», — подчеркнул Константинов.

Он отметил, что изъятые активы частично погасят ущерб, который украинские олигархи нанесли Крыму.

Ранее стало известно, что квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии передадут малообеспеченным или многодетным семьям.