Россия назвала угрозой военно-биологическую активность Запада

Он пояснил, что деятельность Вашингтона и союзников требует пристального внимания всего мирового сообщества, так по сути она никем не контролируется.

«Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности РФ», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что в состоянии повышенной опасности находятся страны, на территории которых США и союзники ведут подобную деятельность.

По его словам, вопросы России по поводу военно-биологической программы Вашингтона на Украине все еще открыты, внятных ответов Москва не получила. Рябков указал, что этот случай доказывает необходимость срочного укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Соответствующие российские инициативы остаются весьма востребованными.