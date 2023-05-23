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Россия назвала угрозой военно-биологическую активность Запада

Москва считает угрозой военно-биологическую активность Запада. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Россия назвала угрозой военно-биологическую активность Запада
© ТАСС

Он пояснил, что деятельность Вашингтона и союзников требует пристального внимания всего мирового сообщества, так по сути она никем не контролируется.

«Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности РФ», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что в состоянии повышенной опасности находятся страны, на территории которых США и союзники ведут подобную деятельность.

По его словам, вопросы России по поводу военно-биологической программы Вашингтона на Украине все еще открыты, внятных ответов Москва не получила. Рябков указал, что этот случай доказывает необходимость срочного укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Соответствующие российские инициативы остаются весьма востребованными.

Рябков считает, что укрепление КБТО стало бы лучшим подтверждением серьезности намерений США и союзников прекратить деструктивную военно-биологическую деятельность. Остальное — «пустые, трескучие заявления», подчеркнул он.

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