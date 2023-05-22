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Рябков назвал угрозой для России военно-биологическую активность Запада

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада на постсоветском пространстве как угрозу своей нацбезопасности.

Рябков назвал угрозой для России военно-биологическую активность Запада
© ТАСС

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности Российской Федерации и других государств... Осуществляемая США военно-биологическая деятельность по всему миру является наглядным подтверждением необходимости срочного укрепления КБТО», — отметил он.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Министерство энергетики США занималось вербовкой на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.

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