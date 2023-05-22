Мишустин прибыл с визитом в Китай, где встретится с Си Цзиньпином

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в бизнес-форуме, сообщает ТАСС.

Это первый официальный визит Мишустина в Китай в должности премьера. Во вторник он выступит в Шанхае на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума, посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретится с представителями российских деловых кругов.

Затем он отправится в Пекин, где у него запланированы переговоры с Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

Ранее сообщалось, что темами переговоров в КНР станут актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере.