Патрушев анонсировал встречу представителей по безопасности из стран БРИКС

Об этом сообщил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев .

"Рассчитываем, что предстоящая в июле встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, послужит упрочнению всеобъемлющего пятистороннего партнерства", - сказал он на встрече с коллегами по БРИКС.

Патрушев сообщил, что конкретные предложения российской стороны по срокам ее проведения были переданы партнерам по дипломатическим каналам. "Уверены в успехе пятнадцатого саммита БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа текущего года", - добавил он.