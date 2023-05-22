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Режим контртеррористической операции введен в Белгородской области

Правовой режим контртеррористической операции введен на территории Белгородской области. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области ввели режим КТО
© РИА Новости

— В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения, — заявил он.

Режим подразумевает ограничения от проверок документов, удостоверяющих личность, до приостановления деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 9:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

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