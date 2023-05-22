Кремль отреагировал на возможный выход Армении из ОДКБ

У Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть потенциал для роста и развития, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он отреагировал на слова премьера Армении Николы Пашиняна, который ранее допустил возможность выхода страны из состава объединения. Песков добавил, что не смотря на слова Пашиняна, Москва продолжит обсуждать с Ереваном вопросы совместной деятельности в рамках ОДКБ.

ОДКБ завоевала авторитет и показала эффективность в разных ситуациях, у нее есть потенциал к развитию, — сказал Песков.

22 мая Пашинян сообщил, что Армения может принять решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности, если сочтет ее «недействующей». По его словам, если это произойдет, то Ереван сам будет решать вопросы безопасности республики.