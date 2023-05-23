Политолог указал на истинную позицию Запада по Украине

Незаинтересованность украинского президента Владимира Зеленского во встрече с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силва доказывает, что страны Запада не намерены мирно урегулировать ситуацию на Украине. На это Владимир Брутер.

По мнению эксперта, приглашение Зеленского в Японию на саммит «Большой семерки» (G7) способствует лишь эскалации конфликта. Он отметил, что у Запада нет никакого понимания, что конфликт на Украине можно закончить на обоюдно-приемлемых условиях.

Брутер добавил, что бразильский лидер сделает соответствующие выводы из произошедшего и поймет, что конфликт имеет несколько другие параметры, нежели те, о чем говорит Запад вслух. Это, в свою очередь, несет риски для Зеленского и его союзников.

«Они бы предпочли, чтобы все нейтрально настроенные страны оставались в ситуации, что называется, двоемыслия, когда они считают, что конфликт можно прекратить с обеих сторон», — отметил политолог.