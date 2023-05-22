Путин назначил нового замглавы МИД России

16 мая Путин назначил новым послом в Ватикане бывшего постпреда при Совете Европы Ивана Солтановского. С должности представителя российской дипломатии в Совете Европы Солтановский был снят 22 декабря 2022 года.

Ранее упомянутую должность занимал Александр Авдеев. Он критиковал папу римского Франциска за то, что тот обвинял представителей некоторых национальностей в рядах ВС РФ в проявлении жестокости при проведении спецоперации на Украине. Тогда с критикой заявлений понтифика выступила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.