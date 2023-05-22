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Путин назначил нового замглавы МИД России

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина заместителем министра иностранных дел РФ, соответствующий указ появился на портале правовой информации.

16 мая Путин назначил новым послом в Ватикане бывшего постпреда при Совете Европы Ивана Солтановского. С должности представителя российской дипломатии в Совете Европы Солтановский был снят 22 декабря 2022 года.

Ранее упомянутую должность занимал Александр Авдеев. Он критиковал папу римского Франциска за то, что тот обвинял представителей некоторых национальностей в рядах ВС РФ в проявлении жестокости при проведении спецоперации на Украине. Тогда с критикой заявлений понтифика выступила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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