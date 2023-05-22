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Александр Лукашенко анонсировал визит в Москву

Президент Белоруссии намерен в среду обсудить с Владимиром Путиным неурегулированные вопросы в отношениях.

Александр Лукашенко анонсировал визит в Москву
© РИА Новости

«Как мне докладывает правительство, почти нет никаких проблем. Я в это мало верю, я вижу по ситуации, что всё-таки проблемы есть, какие-то нестыковки. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», — сказал Лукашенко.

Сегодня президент Белоруссии принял посла республики в Москве Дмитрия Крутого с докладом по двусторонним отношениям государств.

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