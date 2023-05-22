Александр Лукашенко анонсировал визит в Москву

«Как мне докладывает правительство, почти нет никаких проблем. Я в это мало верю, я вижу по ситуации, что всё-таки проблемы есть, какие-то нестыковки. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», — сказал Лукашенко.