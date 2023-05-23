На встрече Путина и Додика будет обсуждаться ситуация в БиГ

Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик во время своего визита в Москву вручит орден президенту России Владимиру Путину. На встрече двух лидеров будут обсуждаться ситуация в БиГ, поставка российского газа в республику и двустороннее сотрудничество. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович.

По словам дипломата, Додик лично вручит Путину орден Республики Сербской на ожерелье, которым заочно наградил российского президента в начале этого года. Додик собирается проинформировать Путина об обстановке в Боснии и Герцеговине и об актуальной ситуации в Республике Сербской, так как Россия является гарантом Дейтонских соглашений, и поэтому несет ответственность за их выполнение. Перович сообщил, что Республика Сербская не собирается отделяться от БиГ. По его словам, если сербы и получат независимость, то это будет "спонтанным" событием.

На взгляд Перовича, процесс распада БиГ могут начать представители боснийских мусульман при поддержке "западных менторов". Они сейчас продвигают новую доктрину, которая провозглашает, что мирное Дейтонское соглашение является устаревшим. Кроме того, заявил Перович, на встрече двух лидеров может обсуждена цена на российский газ и рассмотрен проект газопровода для поставок топлива из России.